Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, занимающий второе место на выборах президента республики, поздравил с победой лидера оппозиции Аслана Бжанию.

"Итоги выборов вы уже знаете. По предварительным данным, Аслан Бжания одержал победу, я его с этой победой поздравляю. Это хороший результат. Аслан Георгиевич опытный политик. Надеюсь, что будет выполнять свою предвыборную программу. Мы ему будем в этом помогать", - сказал Ардзинба своим сторонникам.

Он выразил удовлетворение тем, что выборы проходили спокойно, без конфликтов и потрясений. По его мнению, "эти выборы войдут в историю Абхазии, как самые спокойные".

Также Ардзинба выразил благодарность своим сторонникам за поддержку.

По результатам обработки 84 тыс. бюллетеней Бжания лидирует с 57% голосов, отмечают в штабе лидера оппозиции.