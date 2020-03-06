Бжания пообещал в ближайшие дни возвратиться в Абхазию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Находящийся на лечении в краснодарской краевой больнице №1 кандидат в президенты Аслан Бжания вечером в четверг обратился к своим соратникам и сообщил, что прибудет в Абхазию через несколько дней.

Текст аудиобращения лидера оппозиции, кандидата на пост главы республики Бжания распространила в Сухуме пресс-служба его избирательного штаба.

"Через несколько дней буду в Абхазии. У меня ничего страшного не происходит. У меня обычная пневмония. Скоро вернусь на родину. Хочу выразить благодарность всем тем, кто меня поддерживал все это время. Спасибо большое", - сказал Бжания в своем аудиообращении.

Ранее представитель избирательного штаба лидера оппозиции Алхас Чолокуа сообщил журналистам, что в четверг Бжания в больнице Краснодара посетили кандидат в президенты Адгур Ардзинба и и.о.секретаря Совета безопасности Абхазия Беслан Квициния. По их словам, состояние Бжания улучшается. Чолокуа также отметил, что кандидаты в президенты Бжания и Ардзинба в ходе встречи договорились продолжить переговоры в понедельник, 9 марта, по телефону.