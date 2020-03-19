В Испании открыли отель для зараженных коронавирусом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Испании открыли первый отель, который будет принимать зараженных коронавирусом граждан, чтобы разгрузить больницы, сообщает в четверг агентство EFE.

Отель находится в Мадриде, где выявлено наибольшее в стране число заражений - свыше 5,6 тыс., а 491 человек находится в отделении интенсивной терапии.

Отель расположен поблизости от одной из крупнейших столичных медучреждений - университетской больницы Грегорио Мараньон. Там могут разметить до 9 тыс. пациентов, зараженных коронавирусом.

Ожидается, что в Испании в итоге откроют 40 отелей такого типа. С помощью них получится разгрузить больницы, чтобы туда могли госпитализировать пациентов, у которых заболевание протекает в наиболее тяжелой форме.