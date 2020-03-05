Отельеры и рестораторы Германии попросили помощи у государства

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Отельеры и рестораторы Германии попросили у правительства госпомощи в связи с потерями, которые они несут из-за отмены мероприятий и падения спроса в связи с коронавирусом, пишут издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Об этом сообщила гендиректор Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) Ингрид Хартгес.

По ее словам, первыми спад почувствовали города, где было запланировано проведение крупных специализированных выставок. Затем очередь дошла до небольших и средних населенных пунктов, которые также почувствовали отказы компаний, ранее планировавших проведение ряда мероприятий. Кроме того, перестали поступать новые бронирования в рамках деловых путешествий.

Спрос со стороны частных лиц пока остается относительно стабильным за исключением спада в тех регионах страны, которые наиболее сильно пострадали от заболевания, добавила Хартгес.

Она рассчитывает, что преодолеть негативные тенденции удастся за счет предоставления помощи по линии федерального правительства и специальных программ поддержки.

На утром 5 марта в Германии было подтверждено 262 случая заражения коронавирусом COVID-19, это третье место в Европе после Италии (более 3000 заболевших, 107 летальных исходов) и Франции (285 и четыре).