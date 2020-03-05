Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Отельеры и рестораторы Германии попросили помощи у государства

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Отельеры и рестораторы Германии попросили у правительства госпомощи в связи с потерями, которые они несут из-за отмены мероприятий и падения спроса в связи с коронавирусом, пишут издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Эпидемия коронавируса

Об этом сообщила гендиректор Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) Ингрид Хартгес.

По ее словам, первыми спад почувствовали города, где было запланировано проведение крупных специализированных выставок. Затем очередь дошла до небольших и средних населенных пунктов, которые также почувствовали отказы компаний, ранее планировавших проведение ряда мероприятий. Кроме того, перестали поступать новые бронирования в рамках деловых путешествий.

Спрос со стороны частных лиц пока остается относительно стабильным за исключением спада в тех регионах страны, которые наиболее сильно пострадали от заболевания, добавила Хартгес.

Она рассчитывает, что преодолеть негативные тенденции удастся за счет предоставления помощи по линии федерального правительства и специальных программ поддержки.

На утром 5 марта в Германии было подтверждено 262 случая заражения коронавирусом COVID-19, это третье место в Европе после Италии (более 3000 заболевших, 107 летальных исходов) и Франции (285 и четыре).

Германия Франция Италия Ингрид Хартгес DEHOGA

Новости по теме

Новости

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Умершие знаменитости

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Число зараженных COVID-19 вне Китая приблизилось к 15 тысячам человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');