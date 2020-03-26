Радио в США прекратило транслировать брифинги Белого дома по коронавирусу "из-за дезинформации"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В США национальная радиостанция KUOW, которая базируется в штате Вашингтон, объявила, что больше не будет давать в прямом эфире брифинги Белого дома по ситуации с коронавирусом из-за "дезинформации".

However, we will not be airing the briefings live due to a pattern of false or misleading information provided that cannot be fact checked in real time. (2) — KUOW Public Radio (@KUOW) March 24, 2020

Радиостанция объяснила это решение тем, что на брифингах регулярно звучит "ложная или приводящая в заблуждение" информация, фактчекинг которой в реальном времени невозможен.

KUOW при этом продолжит следить за брифингами по коронавирусу и обещает сообщать жителям штата всю важную информацию.

В Белом доме на это ответили, что радиостанция игнорирует интересы своей аудитории, и добавили, что не удивлены, пишет The Hill.

"Решение некоторых СМИ лишить аудиторию доступа к точной и актуальной информации о подходе администрации президента Трампа к сдерживанию коронавируса иллюстрирует их несопособность выполнять долг перед американским народом", - заявил изданию представитель Белого дома Джадд Дир.

The Hill напоминает, что Трамп участвовал в брифингах чиновников своей администрации по коронавирусу почти кажыдй день. Его критикуют за то, что он иногда выдает информцию, которая противоречит данным чиновников системы здравоохранения. Также его критиковали за попытки недооценить масштаб угрозы на ранних стадиях эпидемии.

Президент США 24 марта заявил, что может через некоторое время отменить введенные из-за коронавируса ограничения из опасения, что "лекарство от болезни" будет губительней самой болезни и что эти ограничения плохо скажутся на экономике.

Вашингтон относится к наиболее пострадавших от коронавируса штатов, на среду в нем было 2500 случаев заражения.

На 27 марта в США всего было зарегистрировано 68 580 случаев заражения COVID-19, страна вышла на третье место по этому показателю после Китая и Италии. 1036 заболевших умерли.