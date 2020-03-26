Израиль задумался об эвакуации семей дипломатов, в том числе из России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В условиях пандемии коронавируса власти Израиля задумались об эвакуации семей дипломатических работников из ряда миссий, в том числе российской, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в Москве.

Там опровергли появившуюся в израильских СМИ информацию о том, что возможная эвакуация связана с тем, что в Израиле считают масштабы распространения коронавируса в России более серьезными, чем об этом сообщают официальные власти.

На середину 26 марта в Израиле зарегистрировано 2666 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь заболевших. В мире на тот же момент заразились 491 180 человек, 22 165 умерли.