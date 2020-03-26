ВОЗ не нашла доказательств искажения Россией данных по COVID-19

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет оснований утверждать, что в России занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, заявила "Интерфаксу" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП)", - сказала доктор Вуйнович.

Она отметила, что "говорить о "недостаточности тестирования" тоже не корректно". Так, доктор Вуйнович напомнила, что тот факт, что "только за один день (по состоянию на 25 марта 2020) количество заболевших в России увеличилось на 163 человека, что, по сравнению с 57 заболевшими в предыдущий день, говорит об открытости и оперативности обмена информацией с ВОЗ".

Она также добавила для сравнения, что всего в России на 19 марта провели 133 тысяч тестов на коронавирус - по 8 тестов на каждые 10 тысяч человек, живущих в стране. В то же время в США и Японии - 1, Франции - 2, Израиле - 4. При этом она упомянула, что есть страны, где этот показатель гораздо выше: Италия - 25, Южная Корея - 50, Бахрейн - 104.

Вуйнович также выразила мнение, что эпидемия коронавируса в России пока не достигла пика. "Очевидно, что эпидемия в России пока находится на этапе роста, но предсказать - когда будет пик и когда эпидемия пойдет на спад - пока невозможно. В Китае на это ушло несколько месяцев. Все будет зависеть от эффективности проводимых мероприятий, доступности ресурсов и, что не менее важно - понимания и поддержки всего населения", - сказала она.

Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве Вуйнович также заявила, что считает преждевременным введение жесткого карантина в российской столице и в целом по стране из-за коронавируса. "Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период без тяжелых карантинов, когда вирус угрожает всем. Если будет нужно, уверена, и эта мера будет применена. Но на этот момент кажется, что она еще не нужна", - сказала представитель ВОЗ.

Утром в четверг стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России выросло до 840. Также были зафиксированы два первых летальных исхода от коронавируса.