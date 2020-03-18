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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Израиль объявил о закрытии границ почти для всех иностранцев

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Израиля объявили, что со среды закрывают въезд в страну почти для всех категорий иностранцев, сообщает издание Times of Israel.

"После получения рекомендации министерства здравоохранения было решено, что, начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев, кто не имеет гражданства Израиля или постоянного вида на жительства, дозволен не будет", - говорится в заявлении Управления по вопросам населения и миграции Израиля.

Ограничительные меры коснутся и тех иностранцев, кто мог бы отправиться в самоизоляцию по прибытии в Израиль.

В то же время исключение из мер предусмотрено для тех иностранцев, в "центре жизни которых - Израиль", отмечается в заявлении.

"Таймс оф Израэл" напоминает, что в среду Израиль закрыл пограничные переходы на границах с Египтом и Иорданией.

Также накануне власти предписали гражданам оставаться дома, если только им не приходится идти на работу, закупаться необходимыми товарами или по другим важным причинам. Было запрещено собираться в группы больше 10 человек. Ограничения также коснулись работы общественного транспорта.

Издание напоминает, что в Израиле зафиксированы 433 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов пока нет.

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