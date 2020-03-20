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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

В Израиле запретили гражданам выходить из дома без необходимости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг ввел запрет на выход жителей из домов сроком на семь дней для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Jerusalem Post.

Нетаньяху разрешил выходить из дома можно только для покупки еды, лекарств и для лечения. Меры вступают в силу в четверг вечером. Нарушителей общенационального карантина будут штрафовать.

Накануне власти Израиля объявили, что со среды 18 марта закрывают въезд в страну почти для всех иностранцев.

На этой неделе власти предписали гражданам оставаться дома, если только им не приходится идти на работу, закупаться необходимыми товарами или по другим важным причинам. Было запрещено собираться в группы больше 10 человек. Ограничения также коснулись работы общественного транспорта.

Согласно последним данным, в Израиле выявлено 573 зараженных COVID-19.

Израиль коронавирус COVID-19

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