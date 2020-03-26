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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

145 случаев заражения коронавирусом подтверждены на Украине

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – сообщил ЦОС в фейсбуке вечером в среду.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек. В ночь на четверг по московскому времени в мире заразились более 430 тысяч человек.

Украина коронавирус COVID-19

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