145 случаев заражения коронавирусом подтверждены на Украине

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – сообщил ЦОС в фейсбуке вечером в среду.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек. В ночь на четверг по московскому времени в мире заразились более 430 тысяч человек.