Лукашенко заявил, что "коронавирусный психоз" остановил мировую экономику

Президент Белоруссии также похвалил позицию Трампа по ситуации с COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недальновидным решение США ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, но похвалил позицию Дональда Трампа; ситуацию вокруг COVID-19 он назвал "психозом", который, по его словам, остановил мировую экономику.

Как заявил белорусский президент, которого цитирует его пресс-служба, "Трамп, как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался (в ситуации с коронавирусом - ИФ), последние его заявления мне очень понравились". "Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент рассказал об этом, чтобы подтвердить правильность своей позиции. "Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - заявил Лукашенко.

"Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства", - сказал он.

Мнение Трампа о пандемии коронавируса

Ранее в марте Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы". "Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", - сказал он. Президент также предупредил об угрозе разрушения страны из-за ситуации с коронавирусом и карантином.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 500 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.