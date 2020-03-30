Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Количество зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло с 94 до 152 человек. По сравнению с последними данными Минздрава от 27 марта, количество заразившихся выросло в 1,6 раза.

Министерство здравоохранения уточнило, что выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек.

По данным ведомства, за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции.

Кроме того, отметили в министерстве, в Белоруссии за все время проведено порядка 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Комментируя ситуацию с распространением инфекции, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что, по его мнению, лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Об этом белорусский лидер, слова которого приводило агентство БелТА, заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося хоккейного матча. Таким образом президент отреагировал на замечание, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент вместе с младшим сыном Николаем в субботу, 28 марта, сыграли в хоккей в матче любителей.

Россия 18 марта объявила о закрытии границы с Беларусью до 1 мая 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Беларусь остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.