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В Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 133 человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число заражений COVID-19 в Узбекистане на утро 29 марта увеличилось до 133 человек, выявлено еще 29 больных, сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства на карантине находятся более 90 тысяч человек, в том числе – более 12 тысяч в стационарах, зафиксировано два летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта, COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Парижа.

С начала вспышки вируса по всему миру заразились более 650 тысяч человек.

Узбекистан коронавирус COVID-19

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