Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 03:00 по мск воскресенья, в мире насчитывалось 654 тыс. 618 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 30 тыс. 437 человек, выздоровели более 138 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 89,242 тыс., скончавшихся - на 4,177 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 121 тыс. 478 инфицированных и 2,026 тыс. смертных случаев.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на 03:00 мск воскресенья, в стране зарегистрировано 10,023 тыс. жертв инфекции и 92 тыс. 472 больных.

В Испании зарегистрировано 73,235 тыс. случаев заболевания (скончались 5,982 тыс.), Германии - 57,695 тыс. (433), Франции - 38,105 тыс. (2,317 тыс.), Великобритании - 17,312 тыс. (1,021), Швейцарии - 14,076 тыс. (264).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в КНР из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81,439 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,182 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Иране насчитывается 35,408 тыс. больных и 2,517 тыс. скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.