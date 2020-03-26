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В Узбекистане 11 работников НИИ вирусологии заразились коронавирусом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане 11 сотрудников республиканского Научно-исследовательского института вирусологии, куда доставляются инфицированные COVID-19, заразились коронавирусом, сообщил президент республики Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании.

По данным Минздрава республики, первые заболевшие были госпитализированы в клинику НИИ вирусологии. К настоящему времени там находится 59 больных, состоянии четверых оценивается как тяжелое. Помимо этого, четверо больных коронавирусом находятся в инфекционной больнице города Намангана, еще двое - в Фергане.

Глава государства подписал постановление о стимулировании медицинских работников, привлеченных к противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В Узбекистане число зараженных коронавирусом составляет 65 человек. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта, COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Парижа.

Узбекистан

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