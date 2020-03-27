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В Узбекистане зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Житель Наманганской области Узбекистана, 72 года, инфицированный коронавирусом COVID-19, скончался от острого инфаркта миокарда, сообщает в пятницу Минздрав республики; это первый в стране случай летального исхода больного с новой инфекцией.

Житель города Намангана, находившийся на диспансерном обследовании, 26 марта был госпитализирован с подозрением на COVID-19. В тот же день диагноз подтвердился. Он скончался в 04:30 по местному времени (02:30 по Москве) в пятницу от острого инфаркта миокарда, несмотря на все реанимационные мероприятия, отметили в Минздраве.

По данным ведомства, пожилого человека заразила дочь, которая 12 марта приехала из Турции. В министерстве также сообщили, что скончавшийся страдал сахарным диабетов и острой сердечной недостаточностью.

Между тем, число зараженных COVID-19 в Узбекистане, по данным на утро 27 марта, увеличилось до 83 человек с 75. Всего на карантине по коронавирусу в этой стране находятся более 90 тыс. граждан.

Узбекистан Наманган Наманганская область Турция

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