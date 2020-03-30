Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 720 117+59 411

В Индии снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Индии в последние дни снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина из-за коронавируса, передает в понедельник BBC.

На шестой по счету день карантина в столице страны Дели, которую в прошлом году признавали мегаполисом с самым загрязненным воздухом в мире, показалось голубое небо с плывущими облаками. Пользователи соцсетей делятся фотографиями весны в Дели, но сетуют на то, что не могут выйти на улицу, чтобы насладиться погожим ясным днем.

Пандемия коронавируса

По данным BBC, мобильные приложения, определяющие уровень загрязнения воздуха в городе, в понедельник показали, что качество воздуха "хорошее". В Дели такое случается крайне редко, отмечает портал.

Кроме того, в 90 городах Индии после введения карантина зафиксировано рекордно низкое загрязнение воздуха.

В Индии выявили более 1 тыс. случаев заражения вирусом, 29 человек скончались.

С 25 марта вступило в силу решение правительства Индии о введении в стране карантина. Отменено не только железнодорожное сообщение и международные рейсы, но и внутренние рейсы. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час.

Как борьба с COVID-19 влияет на экологию

Ранее ученые заметили, что качество воздуха в марте улучшилось в ряде европейских стран на фоне ограничений для населения и бизнеса, введенных властями из-за пандемии коронавируса. Издание The Independent со ссылкой на аналитическую группу Descartes Labs, которая занимается геопространственными данными и сервисами, передавало, что наиболее очевидные изменения замечены в районе немецкого Эссена, испанской Гранады и российской столицы - Москвы.

Ранее в марте специалисты НАСА на основании изучения спутниковых снимков пришли к выводу, что уровень загрязнения воздуха в Китае снизился после закрытия в стране многих фабрик на фоне борьбы с коронавирусом.

Индия Дели

Новости по теме

Новости

Заразившийся COVID-19 принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах

Заразившийся COVID-19 князь Монако пошел на поправку

Brent подешевела на 6,26% до $23,37 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Число жертв коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек

Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

В Канаде за неделю число зараженных COVID-19 выросло почти вчетверо

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');