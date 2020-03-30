В Индии снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Индии в последние дни снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина из-за коронавируса, передает в понедельник BBC.

На шестой по счету день карантина в столице страны Дели, которую в прошлом году признавали мегаполисом с самым загрязненным воздухом в мире, показалось голубое небо с плывущими облаками. Пользователи соцсетей делятся фотографиями весны в Дели, но сетуют на то, что не могут выйти на улицу, чтобы насладиться погожим ясным днем.

По данным BBC, мобильные приложения, определяющие уровень загрязнения воздуха в городе, в понедельник показали, что качество воздуха "хорошее". В Дели такое случается крайне редко, отмечает портал.

Кроме того, в 90 городах Индии после введения карантина зафиксировано рекордно низкое загрязнение воздуха.

В Индии выявили более 1 тыс. случаев заражения вирусом, 29 человек скончались.

С 25 марта вступило в силу решение правительства Индии о введении в стране карантина. Отменено не только железнодорожное сообщение и международные рейсы, но и внутренние рейсы. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час.

Как борьба с COVID-19 влияет на экологию

Ранее ученые заметили, что качество воздуха в марте улучшилось в ряде европейских стран на фоне ограничений для населения и бизнеса, введенных властями из-за пандемии коронавируса. Издание The Independent со ссылкой на аналитическую группу Descartes Labs, которая занимается геопространственными данными и сервисами, передавало, что наиболее очевидные изменения замечены в районе немецкого Эссена, испанской Гранады и российской столицы - Москвы.

Ранее в марте специалисты НАСА на основании изучения спутниковых снимков пришли к выводу, что уровень загрязнения воздуха в Китае снизился после закрытия в стране многих фабрик на фоне борьбы с коронавирусом.