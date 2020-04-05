Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане превысило 550

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане к утру воскресенья увеличилось до 551, сообщил республиканский оперативный штаб.

Как отмечается, к утру воскресенья в стране зарегистрировано еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Большинство случаев COVID-19 в Казахстане приходятся на Нур-Султан - 219, на втором месте со 110 заболевшими Алма-Ата.

Первый случай заражения COVID-19 в Казахстане был выявлен 13 марта, с тех пор от него вылечились 36 человек, пятеро скончались.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса. На карантин закрыты три крупнейших города страны - Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент, население каждого из которых превышает 1 млн.