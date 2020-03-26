Жителям Нур-Султана и Алма-Аты с 28 марта запрещено выходить из дома

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В казахстанских городах Нур-Султан и Алма-Ате с 28 марта будет усилен режим карантина в условиях угрозы распространения нового коронавируса.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана, с 28 марта будет ограничен выход граждан из домов за исключением похода за продуктами и лекарствами, выхода на работу.

Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.).

Кроме того, принято решение поэтапно ограничить работу общественного транспорта.

Жителям этих городов запретят собираться на улицах группами более трех человек (за исключением членов семьи).

Будет также установлен в указанные сроки запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

С 16 марта по 15 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса . Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.