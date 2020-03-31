Лукашенко отметил пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом, считает президент Александр Лукашенко. Как передает "БелТА", он сказал это на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президент отметил, что это его ощущения, которые базируются на цифровом анализе заболеваемости. Он напомнил, что каждую весну наступает пик вирусных заболеваний, а затем начинается падение.

"Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - добавил он.

Неделю назад Лукашенко говорил, что пик заболеваемости в стране будет пройден к Пасхе 19 апреля.

Также он сказал, что пока не видит оснований переносить президентские выборы, которые должны пройти не позднее 30 августа. Перенести выборы, по его словам, предлагают, "не то враги, не то соперники".

В связи с эпидемией коронавируса он отметил, что самой тяжелой проблемой для Белоруссии стало положение экономики. Он сослался на позицию президента США Дональда Трампа, который призвал американцев немедленно начинать работать, иначе "людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса". "Очень правильно сказал", - отметил Лукашенко.

По его мнению, гражданам Белоруссии также нужно работать "и спасаться от этого кризиса, как только можно".

На 30 марта в стране было подтверждено 152 случая зараажения коронавирусом и проведено около 30 000 тестов. Белоруссия остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.