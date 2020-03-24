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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Лукашенко назвал сроки перелома ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пик заболеваемости коронавирусом в стране будет пройден к православной Пасхе - 19 апреля, цитирует его пресс-служба. Он сказал это на встрече с послом Китая Цуй Цимином в Минске.

Пандемия коронавируса

По его словам, белорусские власти используют опыт Китая в этой ситуации. "Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем", - сказал он.

Президент снова призвал не паниковать.

"Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты", - заметил он.

19 марта он уже называл отношение к коронавируса "психозом" и высказывал мнение, что люди больше пострадают от паники, чем от самого вируса.

В Белоруссии, по его словам, врачи в первую очередь обращают внимание на людей из группы риска, у которых наиболее вероятно тяжелое течение болезни при коронавирусе.

"Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем", - резюмировал президент.
Ранее 24 марта стало известно, что Лукашенко отложил намечавшийся на 3 апреля визит в Латвию и обсудил это по телефону с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Также главы государств обсудили тему возвращения домой граждан в условиях перекрытия границ.

На 23 марта в Белоруссии был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.

Белоруссия Александр Лукашенко Китай Латвия

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