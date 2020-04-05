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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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В Испании третий день зафиксировано снижение числа умерших от коронавируса за сутки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - За сутки в Испании скончались 674 пациента с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд, сообщает El Pais.

Это самое низкое число смертей за последние 10 дней, отмечает газета. Общее число умерших составляет 12 418 человек.

Число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 6023 и составило 130 тыс. 759 человек.

Выздоровели 38 080 человек.

Как отмечает Associated Press, власти страны на фоне снижения темпов роста заболеваемости начали задумываться о возвращении к нормальному функционированию страны. В частности, о том, как запустить экономику и производство, которые были фактически остановлены. Без работы остались сотни тысяч человек.

Несмотря на позитивные знаки премьер страны Педро Санчез заявил, что попросит парламент продлить период ЧС еще на две недели.

Испания

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