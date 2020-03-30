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Верховная рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины на внеочередном заседании 30 марта рассмотрит ряд законопроектов, в том числе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, заседание назначено на 14:00 (время совпадает с московским).

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В повестке внеочередного заседания Рады запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения COVID-19, о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу страны "товаров противоэпидемического назначения", законопроект об изменении особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Украина Верховная рада

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