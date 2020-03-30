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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
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Режим полной изоляции в Италии продлится по меньшей мере до 12 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Жители Италии должны будут соблюдать режим полной изоляции по меньшей мере до 12 апреля, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

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Ранее предполагалось, что Италия, живущая уже три недели в режиме полной изоляции, снимет ограничительные меры в пятницу на этой неделе.

Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в понедельник составило в Италии 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в управлении гражданской обороны страны.

За сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.

В то же время, зафиксировано еще 812 летальных исходов. Всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.

В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия - ИФ) режима чрезвычайного положения".

Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.

Хроника коронавируса. Март.

Италия

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