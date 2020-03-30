Режим полной изоляции в Италии продлится по меньшей мере до 12 апреля
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Жители Италии должны будут соблюдать режим полной изоляции по меньшей мере до 12 апреля, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
Ранее предполагалось, что Италия, живущая уже три недели в режиме полной изоляции, снимет ограничительные меры в пятницу на этой неделе.
Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в понедельник составило в Италии 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в управлении гражданской обороны страны.
За сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.
В то же время, зафиксировано еще 812 летальных исходов. Всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.
В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия - ИФ) режима чрезвычайного положения".
Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.