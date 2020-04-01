Российские медбригады в Италии приступили к подготовке госпиталя для больных COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.

"Госпиталь начнет принимать пациентов в начале апреля. В несколько смен в лечебном учреждении будут работать интернациональные бригады российских и итальянских врачей", - говорится в сообщении.

При оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих итальянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие требования к эпидемической безопасности в нашей стране, добавили в российском оборонном ведомстве.

"Госпиталь рассчитан на 142 койко-места. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов", - отметили в Минобороны.

Российскими военными после прибытия в Италию проведена полная санитарная дезинфекционная обработка 14 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии, отмечается в сообщении.

"В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - констатировали в ведомстве.

Российские военные специалисты, направленные в Италию для помощи в борьбе с пандемией, прибыли в Бергамо в конце марта. Всего в эту страну отправили около 100 вирусологов и эпидемиологов из РФ.