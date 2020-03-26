Вирусологи из России прибыли в итальянский Бергамо

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны РФ прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в итальянском Бергамо, где будет дислоцироваться совместный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Российские военнослужащие совершили марш из авиабазы ВВС Италии "Пратик де Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия). Общая протяжённость маршрута составила около 600 км. В составе колонны в г. Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны.

После уточнения задач российские специалисты начнут помогать в борьбе с коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении.

Российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии. В марше участвовали 22 единицы российской спецтехники, а также итальянские автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения.