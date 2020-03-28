ДНР частично закрыла границы с Россией и ЛНР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса самопровозглашенная Донецкая народная республика запретила въезд на свою территорию из России и самопровозглашенной Луганской народной республики лицам, которые не имеют регистрации на территории ДНР кроме граждан РФ и сотрудников международных миссий. Указ об этом издал глава республики Денис Пушилин.

В число международных организаций, сотрудникам которых можно въезжать на территорию ДНР, вошли Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, Международный Комитет Красного Креста и ООН на Украине.

Ранее ДНР перекрыла границу с территорией контролируемой Киевом из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.