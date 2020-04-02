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Глава израильского минздрава заразился коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Пандемия коронавируса

По сообщению ведомства, тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.

Отмечается, что в соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

По состоянию на среду у 6092 израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.

Израиль Яаков Лицман

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