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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сталкивается с угрозами в свой адрес, сообщает CNN.

Пандемия коронавируса

Представитель правоохранительных органов сообщил телеканалу, что генеральный инспектор минздрава США обратился в Службу Федеральных маршалов США за помощью после угроз в адрес Фаучи. После этого доктору была выделена личная охрана.

Как отметил собеседник телеканала, несколько сотрудников полицейского управления Вашингтона теперь постоянно находятся возле дома Фаучи.

Сам инфекционист во время брифинга по коронавирусу в Белом доме отказался отвечать на вопрос журналистов, действительно ли он получал угрозы.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Фаучи не нуждается в охране, потому что его "все любят", а если кто-то и нападет, то у него "будут большие неприятности".

Как отмечал журнал The Atlantic, Фаучи консультировал по вопросам эпидемий всех американских президентов, начиная с Рональда Рейгана. Доктор признал в беседе с изданием, что у Трампа есть "свой стиль", но подчеркнул, что президент США прислушался ко всем его рекомендациям.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США на данный момент зафиксировано более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. Как минимум 8,5 тысячи человек в США полностью выздоровели, более 5 тысяч скончались. Только за последние сутки в стране умерли более тысячи человек.

США Энтони Фаучи Дональд Трамп

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