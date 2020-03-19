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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Dow Jones сообщил о планах Boeing снизить дивиденды и начать увольнения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Boeing может снизить дивиденды и начать увольнять сотрудников своих предприятий, пишет Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Американский авиастроительный концерн оказался в крайне тяжелом положении из-за резкого падения объема авиаперевозок в результате распространения коронавируса: авиакомпании по всему миру сократили рейсы, значительная часть их лайнеров остается на земле, и они не собираются закупать новые самолеты.

При этом Boeing до сих пор не преодолел кризис, связанный с приостановкой полетов самолетов 737 MAX.

Авиаконцерн потерял порядка 70% капитализации в 2020 году. Накануне Boeing сообщил, что просит о финансовой помощи в размере не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли в США, поскольку он сам, его поставщики и клиенты-авиакомпании столкнулись с серьезным кризисом в результате пандемии коронавирусной инфекции. Boeing сообщил, что рассчитывает получить помощь как в частном секторе, так и от государства. В частности, авиаконцерн может получить кредиты под госгарантии.

Европейский конкурент Boeing - Airbus SE - обратился за поддержкой к властям европейских государств. Его капитализация упала почти на 57% в 2020 году.

Акции Boeing теряют в цене 1,9% на торгах в четверг, бумаги Airbus подорожали на 9,5%.

Boeing

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