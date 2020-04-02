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Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тысяч человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 8:30 четверга по московскому времени, в мире насчитывалось 927 925 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 46 616 человек, выздоровели более 190 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 937 567 человек, смертельных случаев - 47 235.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 215 тыс. 417 инфицированных и 5 тыс. 116 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 13 тыс. 155 жертв инфекции и 110 тыс. 574 больных.

В Испании подтверждено 102 тыс. 136 случаев заболевания (скончались 9 053), Германии - 73 тыс. 522 (872), Франции - 56 тыс. 989 (4 032), Великобритании - 29 тыс. 842 (2 356), Швейцарии - 17 тыс. 139 (378), Турции - 15 тыс. 679 (277), Бельгии - 13 тыс. 964 (828), Нидерландах - 13 тыс. 696 (1 175), Австрии - 10 тыс. 482 (146).

В материковом Китае, по данным газеты, зафиксировано 83 тыс. 189 случаев заболевания при 3 тыс. 312 умерших. Госкомздрав КНР по состоянию на 8:30 по московскому времени данные за среду не публиковал.

На 00:00 часов по местному времени среды (19:00 вторника по Москве) медицинские власти Китая сообщали о 3 тыс. 312 жертвах вируса и 81 тыс. 554 случаях заболевания.

В Иране насчитывается 47 тыс. 593 больных и 3 тыс. 036 скончавшихся, выздоровели свыше 15 тыс.

По данным издания, менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
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