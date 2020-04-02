Лукашенко предупредил о риске передела мира с помощью "коронапсихоза"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, в своих целях и предпримут попытку передела мира.

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. "А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - заметил президент в интервью телерадиокомпании "Мир" в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два - и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше - для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы (президент Литвы - ИФ), который сегодня пытается поставить под сомнение политику президента Беларуси", - заметил Лукашенко.

Президент в связи с этим выразил опасение, что упомянутые страны могут "переделить без войны". "Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие", - продолжил он.

"Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе", - заметил президент Белоруссии.