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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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В США число погибших с COVID-19 превысило 6000

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В США число погибших с заражением коронавирусом составило 6095, по данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику COVID-19. За сутки смертей стало на 25 больше.

Пандемия коронавируса

Всего число подтвержденных случаев заражения достигло 245 373, за сутки оно выросло почти на 500.

Больше всего смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк - 2 538, он же лидирует по заражениям - 93 053.

Всего в мире 1 016 793 случев заражения, умерли 53 245 заболевших, поправились почти 210 000, пишет South China Morning Post, которая ведет свою статистику по коронавирусу.

В Канаде подтверждено 11 283 случаев заражения и 173 умерших.

В Европе лидирует Италия - 115 242 заразившихся и 13 915 летальных исходов, ее догоняет Испания - 112 065 заболевших и 10 348 смертей.

На материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случаев заражения коронавирусом, 29 - у людей, прибывших из-за рубежа, два (провинции Ляонин и Гуандун) - внутри страны. За сутки из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря от коронавируса в стране умерли 3 322 человек, зарегистрировано 81 620 случаев заболевания, из них 870 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 50 468 больных и 3 160 скончавшихся, в Южной Корее - 10 062 инфицированных и 174 смертных случая.

Время пандемии

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Мумбаи, Индия
США Нью-Йорк Китай Италия Испания

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