В штате Вашингтон режим самоизоляции продлили до 4 мая

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о решении продлить распоряжение об обязательной самоизоляции местных жителей дома в условиях пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

Изначально подобные меры должны были действовать до 8 апреля, однако теперь их продлили до 4 мая.

"Существует жестокая реальность, которую нам нужно понимать. Если мы не будем продолжать решительную кампанию социального дистанцирования в штате, то вирус продолжит распространяться, как лесные пожары, и достигнет каждого уголка штата", - сказал Инсли.

Согласно действующим в штате Вашингтон мерам, покидать дом разрешается только в экстренных случаях, например, для посещения врача и покупки продуктов.

Вашингтон оказался сильно затронут эпидемией коронавируса. На территории штата подтверждено более 6 тыс. случаев заражения, около 260 человек скончались.