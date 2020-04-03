Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 472 и достигло 117 710, сообщает в пятницу газета El Pais.

Впервые за неделю в Испании снизилось число пациентов, умерших за сутки. За это время скончались 932 человека, общее число умерших с начала эпидемии составило 10 935 человек.

Теперь Испания опережает Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 115 242 случаев коронавируса, 13 915 человек умерли.

На первом месте по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - США с 245 573 случаями.