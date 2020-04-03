Четыре компании из РФ начали оформлять документы на поставку нефти в Белоруссию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании начали оформлять маршрутные поручения на поставку нефти в Белоруссию. Об этом сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Четыре компании стали оформлять документы", - сказал он, не уточнив их названия.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти". Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ.

Небольшие поставки осуществляли в основном структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.

Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.

Министр энергетики Александр Новак 2 апреля сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию с $12 до $5 за тонну.

По данным "Транснефти", российские компании подали заявки на поставку в Белоруссию в апреле 1 млн тонн нефти.