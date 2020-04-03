В Перу из-за COVID-19 мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Перу смогут выходить из дома в разные дни недели в зависимости от их пола, сообщает в пятницу телеканал BBC News.

Такие меры вводятся в рамках борьбы с коронавирусом. Мужчины смогут выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, женщины - по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье всем запрещено покидать свои дома.

Президент Перу Мартин Вискарра объяснил ограничения необходимостью сократить число прохожих на улице. Он подчеркнул, что так контролировать соблюдение правил проще, чем если бы дни разделили между гражданами по номерам их паспортов.

Ранее об аналогичных мерах объявила Панама.

В Перу зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 55 смертей.