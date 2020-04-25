Глава МВД Перу ушел в отставку после заражения 1,3 тыс. полицейских COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Перу Карос Моран подал в отставку, сообщают в субботу испаноязычные СМИ.

Причина его отставки не сообщается, однако известно, что в Перу на этой неделе подтвердилось заражение коронавирусом у 1,3 тыс. полицейских.

Новым главой МВД назначен генерал Гастон Родригес.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по коронавирусу, в Перу выявили 21 тыс. случаев заражения COVID-19, более 600 человек скончались.

Перу закрыла свои границы для въезда из-за коронавируса и в середине марта ввела серию ограничений, которые будут действовать до 10 мая.