Американцев предупредили о возможности выехать из Москвы 3 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - 3 апреля, в пятницу "Аэрофлот" может организовать рейс из Москвы в Нью-Йорк, которым граждане США, желающие вернуться домой, могут улететь, сообщила пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.

Всех, кто в этом заинтересован, она предложила проверять информацию на сайте "Аэрофлота", а также на сайте дипмиссии и Госдепартамента США. По ее словам, посольство продолжает искать данные о коммерческих рейсах из Росии в США.

27 марта посольство сообщило, что изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза сограждан из России. В дипмиссии отмечали, что они в курсе сообщений о том, что 27 марта могут быть существенно сокращены или отменены коммерческие рейсы из России, и "продолжают отслеживать ситуацию на месте." Они призвали всех, кто желает вернуться в США, немедленно озаботиться проблемой.