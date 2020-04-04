Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на 9 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ и других стран для обсуждения нового соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке.

31 марта истек срок соглашения в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки. Это произошло из-за того, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки.