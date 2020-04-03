Испания заинтересовалась контактами российских производителей медоборудования

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Испанская сторона интересовалась контактами российских производителей медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, заявили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.

Там отметили, что в посольство время от времени поступают также письма российских предприятий, готовых сотрудничать с испанцами.

"В то же время официально Испания за помощью к России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обращалась", - подчеркнули в посольстве РФ.

Как сообщалось, ранее Россия по линии Минобороны РФ направила медицинское оборудование и специалистов в Италию и Сербию. Также гуманитарный груз был отправлен в США, он был оплачен американской стороной и Российским фондом прямых инвестиций.