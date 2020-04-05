В Италии зафиксировали самое низкое число смертей от COVID-19 с середины марта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887. Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В настоящее время коронавирус зафиксирован у 91 тыс. 246 жителей Италии, за последние сутки его выявили у 2 972 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавирус в Италии выявили почти у 129 тыс. человек. Выздоровели 21 815 человек.