Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 197 405+101 488

В Италии зафиксировали самое низкое число смертей от COVID-19 с середины марта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887. Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В настоящее время коронавирус зафиксирован у 91 тыс. 246 жителей Италии, за последние сутки его выявили у 2 972 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавирус в Италии выявили почти у 129 тыс. человек. Выздоровели 21 815 человек.

Опустевшая Италия

13
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Италия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 5 апреля

Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Трое туристов из РФ не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме

Белоруссия остановила курсирование двух оставшихся в сообщении с РФ поездов

Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии

Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии

В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

СМИ сообщили о начавшемся в США тестировании на антитела к коронавирусу

Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США

Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');