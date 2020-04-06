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В Дании собрались с 15 апреля открыть детские сады и начальные школы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля, сообщают европейские СМИ.

По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

Пандемия коронавируса

Однако глава правительства ответила, что остальные ограничительные меры продолжат действовать до 10 мая, а запрет на массовые мероприятия - вообще до августа.

В Дании действует режим действия ограничительных мер из-за коронавируса, закрыты школы и детские сады, ночные клубы, бары, рестораны, театры, церкви, библиотеки, крупные торговые центры, парикмахерские, массажные и тату-салоны.

Власти Дании также закрыли границы для иностранцев, чтобы помешать распространению вируса на территории своей страны.

В Дании с начала эпидемии подтверждено 4,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Почти 200 человек скончались.

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