Синдзо Абэ введет чрезвычайную ситуацию в Японии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Токио и других крупных городах, сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве.

Предполагется, что о решении ввести ЧС будет объявлено 7 апреля и этот режим вступит в силу в среду, 8 апреля. Абэ должен будет назвать срок и территории, на который будет введена ЧС. Источник агентства считает, что вероятнее всего, ЧС введут в Токио и Осаке, власти которых давно об этом просят.

Агентство отметило, что в Японии этот режим будет введен впервые. Он предусматривает расширение полномочий властей префектур, которые смогут вводить различные ограничения, в том числе прав человека, для борьбы с инфекцией. При этом закон не разрешает полностью закрывать города, запрещать работу частных компаний и не предусматривает наказание для граждан, нарушающих введенные ограничения.

По данным на воскресенье, в Японии было подтверждено 4 563 случая заражения коронавирусом, включая примерно 700 заболевших на лайнере Diamond Princess, умерли 104 заболевших. В Токио за сутки число заразившихся выросло на 143 и достигло 1033. Врачи и чиновники обеспокоены большим количеством случаев, когда не удается отследить источник заражения.

Премьер-министр Японии не имеет права объявлять чрезвычайную ситуацию в стране по своему усмотрению. Ему необходимо обратиться за помощью к консультативной группе, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.