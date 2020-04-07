X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group (объединяет торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") пожаловалась на дефицит защитных масок в России. Об этом заявил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман.

По его словам, компания в марте потратила не меньше 1 млрд рублей на закупку масок, термометров и средств дезинфекции. Сейчас ей не хватает масок. Сотрудники магазинов ежедневно сталкиваются с большим количеством покупателей, он сравнил это с нахождением на передовой. №Конечно, тут нам важна максимальная поддержка", - отметил топ-менеджер.

"Мы, к сожалению, с нашими объемами, когда у нас более 200 000 человек работают в операциях (это сотрудники в магазинах, нашей транспортной компании, логисты), не можем сегодня найти столько масок, чтобы обеспечить все необходимые потребности. Чтобы закрыть дефицит, мы работаем не только по линии централизованных закупок, но и разрешили нашим директорам магазинов, выделив им дополнительные средства, покупать маски самостоятельно для всех сотрудников в магазине", - объяснил Шехтерман.

Также компании нужно наладить быстрое тестирование сотрудников с подозрительными симптомами в магазинах и особенно на распределительных центрах, чтобы можно было быстро изолировать заразившихся и продезинфицировать помещения.

В целом, по его словам, Х5 получает "достаточно большую поддержку" от государства и ей быстро "идут навстречу" в условиях распространения коронавируса, поскольку чиновники "понимают, что сегодня очень важно, чтобы торговля продуктами питания как стратегическая отрасль работала бесперебойно".

"На сегодняшний момент во всех магазинах мы сделали специальную разметку и призываем всеми возможными способами наших покупателей обязательно соблюдать эту социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Все необходимые условия для этого со своей стороны мы обеспечили", - сказал Шехтерман.

Х5 - крупнейший в России ритейлер, она входит в перечень из 646 системообразующих для экономики страны, за которыми власти особо тщательно следят в условиях эпидемии. На конец декабря в Х5 было 16 297 магазинов. Выручка компании в 2019 году выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.