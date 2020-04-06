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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38Заразились
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Первый пациент с коронавирусом умер в Новгородской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Новгородской области скончался пациент с коронавирусом, у него были сопутствующие заболевания, сообщил глава региона Андрей Никитин на своей странице в одной из социальных сетей.

"Пациент инфекционной больницы перенес инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний. Коронавирус наложился на все эти проблемы", - сообщил губернатор.

По его словам, окончательные причины смерти станут известны во вторник. "Но уже сейчас можно сказать, что это произошло только из-за беспечности", - считает глава региона.

Как сообщает губернатор, источником заражения погибшего стал родственник, приехавший из соседнего региона.

Никитин выразил соболезнования близким умершего и призвал строго соблюдать режим самоизоляции.

Новгородская область коронавирус COVID-19

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