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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
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Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса. Власти страны утверждают, что все 32 случая заражения за сутки произошли у людей, приехавших из-за границы. Это первый день с начала года, когда никто в Китае не умер от вируса.

– СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу. Это будет первое заседание на тему. Постоянные представители стран соберутся в четверг.

– Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале. Рост показателя продолжается несколько последних лет. Это вызвано осведомленностью граждан о процедуре банкротства.

– Состояние премьера Великобритании ухудшилось. Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии. Он находится в сознании.

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