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Состояние премьера Великобритании ухудшилось

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Сегодня состояние премьер-министра ухудшилось, и, по рекомендации лечащих врачей, его перевели в отделение интенсивной терапии", - говорится в заявлении.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы.

Великобритания Борис Джонсон

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