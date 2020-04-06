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Цена на Brent упала более чем на 3% на новостях о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о переносе экстренной встречи ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по Москве составила $32,96 за баррель, что на $1,15 (3,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,05 (3,71%) - до $27,29 за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что "мы ближе к сделке (ОПЕК+ - ИФ), чем многие считают". "Россия привержена сделке. Мы прошли долгий путь вместе с Саудовской Аравией, мы преодолели много трудностей", - подчеркнул Дмитриев.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны ранее отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

Новая сделка по нефти может убрать с рынка около 10 млн б/с - Путин

В пятницу, 3 апреля, Владимир Путин провел совещание по ситуации на глобальных энергорынках. По его итогам Россия фактически согласилась на новую сделку по сокращению добычи нефти, которая может убрать с рынка около 10 млн баррелей в сутки. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Путин.

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Формат ОПЕК+ при этом может расшириться: в частности, обсуждается участие в новой сделке США. "Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма - "ОПЕК-плюс", и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу", - сказал Путин на совещании в пятницу.

"Тот факт, что страны ОПЕК+ согласились вернуться за стол переговоров, свидетельствует о важном прорыве", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок, которого цитирует Bloomberg.

Однако, по его словам, обсуждаемых объемов снижения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса и избежать дальнейшего роста запасов.

Brent WTI США Саудовская Аравия Кирилл Дмитриев Владимир Путин

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