СМИ предсказали частичное закрытие границы Германии и Нидерландов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Институт Роберта Коха признал Нидерланды зоной международного риска с точки зрения распространения коронавируса. Глава МВД страны Хорст Зеехофер в понедельник может принять решение о закрытии границ Германии и Нидерландов, сообщает NL Times со ссылкой на данные NOS.

По оценке института, на территории Нидерландов сохраняется постоянная передача вируса от человека к человеку. Ранее институт уже признал зонами такого риска США, Швейцарию, Великобританию, Италию, Испанию, Иран, Австрию и Францию.

После этого решения экспертов, Германия серьезно ограничила сообщение через границы с Австрией и Францией. КПП на границах продолжают работать, но всех, что желает проехать в ФРГ, тщательно проверяют.

NOS предполагает, что если границу с Нидерландами все же закроют, то часть КПП будет закрыта, через них в Германию будут пускать граждан ФРГ или граждан Нидерландов, которые докажут, что ездят в Германию по работе, либо едут транзитом в третью страну, хотят попасть к германскому врачу или на похороны родственника. Всех будут также опрашивать на предмет контактов с зараженными коронавирусом, и если кого-то заподозрят в заражении, с ним поступят по немецким медицинским протоколам.

Даже если границу не закроют, решение Института Коха означает, что прибывающим из Нидерландов обудет запрещено в Германии посещать общественные здания, включая больницы и дома престарелых, сообщает NOS. Это может затруднить работу нидерландских ученых и врачей, которые сотрудничают с немецкими учреждениями и помогают им налаживать борьбу с коронавирусом.

По последним данным, в Нидерландах подтвержден 17 851 случай заражения корноавирусом, умерли 1 766 заболевших. В Германии заразились 100 132 человека, 1584 умерли.